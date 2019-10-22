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22.10.2019,  
11:03
Текст:  Антон Валагин

Хуже ядерной войны: названа угроза существованию США

Мощный электромагнитный импульс, способный вывести из строя глобальные системы жизнеобеспечения и управления, представляет для Америки гораздо большую угрозу, чем ядерное оружие или природные катаклизмы. "Электромагнитное нападение станет Судным днем для нации", - говорится в докладе комиссии Конгресса США, опубликованном RealClear Defence.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Электромагнитный импульс - один из поражающих факторов ядерного взрыва. Однако мощный поток излучения может быть вызван и другими причинами - например, вспышкой на Солнце или применением СВЧ-бомбы. В любом случае вызванные им повреждения не смогут быть исправлены в течение нескольких лет, вызовут нехватку воды, пищи,  панику и общественный коллапс. Основной причиной смертности станут голод, болезни и социальный крах.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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"На восстановление почти незаменимого оборудования - такого, как мощные трансформаторы в магистральных энергосетях, - могут уйти годы или даже десятилетия, если разрушения носят глобальный характер. Восстановление любой из ключевых структур зависит от состояния других. Чем дольше будет продолжаться отключение, тем больше проблем возникнет с восстановлением. Функциональные проблемы могут стать взаимоусиливающими, пока в какой-то момент деградация инфраструктуры приведет к тому, что страна окажется неспособна поддерживать свое население", - говорится в докладе.

Особое внимание конгрессмены уделили воде. Ее отсутствие может привести к смерти человека уже через три-четыре дня. При отключении централизованного снабжения население будет брать воду для питья и бытовых надобностей из водоемов. Большая часть поверхностных вод - особенно в городах, - загрязнена промышленными отходами и патогенами, при употреблении она способна вызвать серьезные заболевания. Если прекратят работу водоочистные и канализационные системы, концентрация опасных веществ и микроорганизмов в поверхностных водах резко возрастет.

Отсутствие энергии является смертельно опасным для существующей ныне "электронной цивилизации" США. Мощное электромагнитное воздействие на электростанции и распределительные сети способно вызвать гибель двух третей - а при пессимистичном прогнозе, до 90 процентов населения страны.

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