Лукашенко поздравил Службу безопасности президента с юбилеем

Серьезную озабоченность ситуацией, которая складывается у границ Беларуси, выразил глава государства, выступая во Дворце Независимости в преддверии 25-летия Службы безопасности президента, сообщает его пресс-служба.

На планете, по словам Александра Лукашенко, не по дням, а буквально по часам растет напряженность. "Вместо пояса добрососедства, который мы предлагаем, вырисовывается дуга нестабильности. И в этой ситуации вы должны сделать все, чтобы даже не дать повода деструктивным силам разрушить мир, созданный на этой земле", - сказал он, обращаясь к представителям силовой структуры страны.

Глава государства напомнил, что четверть века назад в республике создавали эту службу практически с нуля. "Не было особых ресурсов, да и опыта. Но были люди и глубокие традиции той великой страны. Формируя подразделение, мы отбирали лучших сотрудников силовых ведомств Беларуси - профессионалов, патриотов с высоким чувством долга перед страной и народом", - констатировал Лукашенко.

Отметив, что защита национальных интересов государства, обеспечение безопасности белорусов является ежедневной задачей и целью СБП, он особо отметил ее вклад в сохранении "мира и порядка в стране". По словам главы РБ, сегодня в распоряжении службы безопасности есть самое современное оружие, ее сотрудники способны качественно решать сложнейшие задачи в любой точке Беларуси, а "в экстремальных ситуациях готовы действовать хладнокровно, четко, слаженно, незаметно, но эффективно".

Лукашенко наградил государственными наградами ряд военнослужащих Службы безопасности президента, а также вручил погоны старшему офицерскому составу службы. Сотрудники СБП, заявил президент, должны максимально использовать свой интеллектуальный потенциал, быть непреодолимой стеной на пути любой угрозы, защищать жизни людей. "Выполняя свой профессиональный долг на высочайшем уровне, по факту вы обеспечиваете национальную безопасность Беларуси и, как бы пафосно это ни звучало, являетесь оплотом мира и стабильности в нашем обществе", - выразил уверенность глава государства.

В мирное время, добавил он, сотрудники СБУ "демонстрируют всем, что мир и покой в нашей стране - вещь непреходящая. В случае, не дай бог, агрессии против нашего государства, все мы - воины элитного подразделения, и наша задача - быть впереди всех подразделений, чтобы защитить страну, отечество и граждан", - заявил президент. Он поблагодарил за службу всех действующих сотрудников и ветеранов, пожелал им крепкого здоровья, счастья и успехов в профессиональной деятельности на благо страны.