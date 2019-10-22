Экономика
22.10.2019 13:26
Текст: Юрий Сизов

Минск и Москва создают альтернативную систему для финансовых расчетов

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
Виктор Толочко/РИА Новости

Упростить и удешевить расчеты между предприятиями Союзного государства позволит создание альтернативной системы для финансовых расчетов, о которой сообщил председатель правления "Белорусского межбанковского расчетного центра" Олег Коробьин на форуме "БАНКИТ".

Фото: Istock
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Проект, по его оценке, находится в высокой степени готовности. Уже заключен, добавил финансист, договор с Банком России, который подразумевает, что именно Белорусский межбанковский расчетный центр станет коллективным узлом для банковской системы РБ. "Фактически мы будем играть ту же самую роль, которую исполняем по системе SWIFT", - пояснил Коробьин.

Он дал понять, что речь фактически идет об альтернативном сервисе для проведения платежей белорусскими банками в пользу российских контрагентов и из России в пользу белорусских банков, минуя SWIFT, что удешевит расчеты между предприятиями двух стран.

Новую систему планируется запустить еще до конца текущего года, сообщает БЕЛТА. "Все разрешения получены, идет процесс объединения модулей в единое целое", - резюмировал Коробьин.

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