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22.10.2019,  
13:43
Текст:  Алексей Моисеев

Новая попытка: "Шилки", "Акации" и Т-72 бьют боевиков в горах Латакии

В горных районах Латакии активизировались боевые действия. Сирийские правительственные войска пытаются очистить эти места от окопавшихся здесь террористических группировок, значительную часть которых составляют иностранные боевики.

В ходе операции активно применяются установленные на автомобили 57-мм зенитные орудия С-60, прозванные за свою высокую огневую мощь "Адскими молотилками".

Также для уничтожения противника задействованы гусеничные установки ЗУ-23-4 "Шилка", вооруженные малокалиберными 23-мм пушками. Это оружие, ранее предназначавшееся для обороны от вражеских самолетов и вертолетов, сейчас очень успешно борется с живой силой и легкой бронетехникой бандформирований.

Фото: Sputnik Arabic / youtube.com
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О важности проводимого наступления свидетельствует привлечение наиболее мощных самоходных 152-мм гаубиц 2С3 "Акация". Таких САУ в сухопутных войсках Сирии сейчас менее полусотни, и их пускают в ход лишь в особых случаях.

Своей броней и огнем 100-мм и 125-мм орудий пехоту прикрывают танки Т-55 и Т-72.

Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, сирийская армия пытается опрокинуть террористов в этом районе не в первый раз. Однако ведению успешных боевых действий мешает очень сложный рельеф местности, затрудняющий применение техники и в то же время дающий определенные преимущества боевикам, которые могут наносить внезапные удары.

"Однако, если учитывать обстановку на других фронтах, можно предположить, что в этот раз сирийцы достигнут больших результатов", - считает Лямин.

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