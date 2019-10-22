Новая попытка: "Шилки", "Акации" и Т-72 бьют боевиков в горах Латакии

Shilka 23mm— ZOKA (@200_zoka) October 21, 2019
Akacya 152mm
Zsu 57mm
M1939 37mm
2 T55 100mm
Latakia pic.twitter.com/QP9lbEgUdj
В ходе операции активно применяются установленные на автомобили 57-мм зенитные орудия С-60, прозванные за свою высокую огневую мощь "Адскими молотилками".
Также для уничтожения противника задействованы гусеничные установки ЗУ-23-4 "Шилка", вооруженные малокалиберными 23-мм пушками. Это оружие, ранее предназначавшееся для обороны от вражеских самолетов и вертолетов, сейчас очень успешно борется с живой силой и легкой бронетехникой бандформирований.
О важности проводимого наступления свидетельствует привлечение наиболее мощных самоходных 152-мм гаубиц 2С3 "Акация". Таких САУ в сухопутных войсках Сирии сейчас менее полусотни, и их пускают в ход лишь в особых случаях.
Своей броней и огнем 100-мм и 125-мм орудий пехоту прикрывают танки Т-55 и Т-72.
Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, сирийская армия пытается опрокинуть террористов в этом районе не в первый раз. Однако ведению успешных боевых действий мешает очень сложный рельеф местности, затрудняющий применение техники и в то же время дающий определенные преимущества боевикам, которые могут наносить внезапные удары.
"Однако, если учитывать обстановку на других фронтах, можно предположить, что в этот раз сирийцы достигнут больших результатов", - считает Лямин.