Певицу Valentina госпитализировали после избиения в московской клинике

Российскую певицу и модель Valentina госпитализировали после избиения в одной из московских косметологических клиник. О чем девушка рассказала сегодня в своем Instagram. Уточнив, что по результатам инцидента написала заявление в полицию.

По словам певицы, которая разместила свое фото с фиксацией травм и привела все названия и фамилии, она задала врачу клиники вопрос о препарате, который был "без официальной коробки в пластиковом холдере". Поинтересовавшись, почему нет "фирменной коробки и опознавательных знаков бренда". На что получила ответ, что "либо вы доверяете врачу, либо нет".

На это артистка, в свою очередь, резонно возразила: "Я вижу вас первый раз, и я бы хотела убедиться в оригинальности и качестве препарата, так как мне небезразлично мое здоровье. На что я услышала грубое: "Встала и пошла вон отсюда!".

После чего Valentina, "лежа на кушетке, включила камеру на телефоне, чтобы записать на видео хамство "врача". Врач же "подошла и резко вырвала телефон из рук" исполнительницы, а на попытки певицы вернуть его "начала наносить сильные и резкие удары по голове и по лицу - носу, глазу, лбу".

Далее доктор, по словам потерпевшей, попыталась разбить телефон об пол. В то время как "вбежали администраторы", одна из которых держала артистку, а вторая пыталась оттащить врача, которая продолжала бить певицу по голове, затылку, пока исполнительницу держала "администратор".

Уточнено, что повреждения оказались существенны - Valentina пришлось накладывать на лицо швы.