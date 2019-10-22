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22.10.2019 20:45
Рубрика: Власть

Холодный фронт

Поможет ли теплая форма закрепиться НАТО в Заполярье?
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 238(7996)
Нато любыми способами пытается закрепиться в Арктике. Для чего руководство блока решило массово снабдить своих военных особо утепленной формой.

На это решение в постпредстве РФ при штаб-квартире альянса отреагировали с известной долей иронии. "Агентство НАТО по закупкам заказало зимние камуфляжи (78 тыс. комплектов) и обмундирование для холодной погоды (на Ъ70 млн) для зимних операций при -40 C. Чтобы доказать чисто оборонительное военное планирование НАТО? Может быть, стоит закупить книги по истории про Вторую мировую войну, например, про Сталинград?" - такое сообщение появилось на страничке постпредства в Twitter.

Фото: Alex Beltyukov / russianplanes.net / wikimedia.org
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Юмор, конечно, дело хорошее. Но "ползучее" движение натовцев к северным морям, понятное дело, не может не беспокоить Москву. Тем более что после открытия в Арктике огромных запасов углеводородов и других полезных ископаемых на свою долю богатства стали претендовать даже страны, не имеющие выхода к этим самым морям. Среди них есть и члены НАТО. В конце сентября генсек организации открыто признал: альянс будет наращивать присутствие в Арктике. И лукаво добавил: мол, мы все же учитываем позицию РФ , чтобы избежать напряженности в регионе.

Цену подобному словословию в Москве хорошо знают еще со времен вывода войск из Германии и обещаний Запада не продвигать натовскую инфраструктуру к нашим границам. ФРГ давно единое государство, а части НАТО - вот они, у самых рубежей России. Теперь еще хотят потеснить Россию в Арктике.

На учениях Joint Viking 2017 в Норвегии у морпехов США верхняя одежда на морозе рвалась по швам

Впрочем, обеспечить там постоянное присутствие военных генералам альянса будет непросто. Ведь даже на территории Норвегии те же американцы чувствуют себя не своей тарелке. Вроде бы одевают их по последним технологиям, обогревают, а толку мало - воевать в 40-градусный мороз янки категорически не хотят. Так, к примеру, произошло пару лет назад на учениях Joint Viking 2017 неподалеку от российско-норвежской границы. Хотя на дворе стоял март, две сотни американских морпехов оказались совсем не готовы к сюрпризам местной холодной весны. По свидетельству очевидцев, на морозе их верхняя одежда рвалась по швам, молнии не расстегивались, пластиковые рюкзаки трескались, а ботинки вываливались из лыжных креплений.

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