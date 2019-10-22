Против Порошенко открыли уголовное разбирательство из-за халатности

Экс-президента Украины Петра Порошенко заподозрили в "возможной халатности" и начали проверку. Как сообщает агентство "Украинские новости", Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло соответствующее уголовное производство 7 октября.

Ранее Верховный антикоррупционный суд вынес решение, предписывавшее НАБУ начать расследование по этому делу. В письме бюро сообщается, что детективы "внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 367 Уголовного кодекса".

Агентство напоминает, что Государственное бюро расследований проводит досудебные разбирательства по 12 уголовным производствам, в которых фигурирует Порошенко.