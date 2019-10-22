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22.10.2019 13:29
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Более 13 млн луковиц тюльпанов высадят в Москве осенью

Текст: Ирина Огилько

В столице приступили к высадке тюльпанов. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства города.

"Всего в этом году высадят 13,2 млн луковиц тюльпанов на площади 217,7 тыс. кв. м. Весной увидеть распустившиеся цветы москвичи и гости столицы смогут у Триумфальной Арки на Кутузовском проспекте, на цветниках вдоль Дмитровского, Рублевского, Киевского, Варшавского, Каширского шоссе и в районе МКАД и ТТК", - сообщили в комплексе.

Осеннее цветочное оформление проводится с конца сентября по начало ноября. Уход за цветниками в осенний период включает в себя целый комплекс работ. Удаляются летние цветы, культивируется почва, вносятся удобрения, производится подсыпка грунта в местах, где это необходимо. Затем производят посадку луковичных культур и обрезку многолетников.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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- В 2020 году страна отметит 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, и мы начинаем готовиться к празднику уже сегодня, чтобы в мае Москву украсили яркие тюльпаны разнообразных видов и сортов: бахромчатые, лилиецветные, махровые, тюльпаны Триумф и другие, - уточнили в комплексе городского хозяйства Москвы.

После окончания осенних работ по озеленению 8 884 столичных цветников общей площадью 442 тыс. кв. м оформят цветной древесной щепой, которая придаст клумбам декоративный вид. Она позволяет скрыть оголившуюся землю и сделать цветники нарядными в преддверии зимы. Основные цвета щепы на городских клумбах - красный, желтый, оранжевый, зеленый и синий.

Работы по оформлению столичных цветников завершатся к концу октября.

Общество Природа Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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