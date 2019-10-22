Опубликовано видео с места двойного убийства в хостеле в новой Москве

Следственный комитет РФ на своем канале в YouTube опубликовал оперативную видеозапись с места двойного убийства в хостеле в новой Москве.

Судя по кадрам, преступление было совершено в мини-гостинице, расположенной в отдельно стоящем двухэтажном доме. На втором этаже между спальней и общей гостиной видны следы борьбы, беспорядок. Эксперты и криминалисты собирают улики.

Ранее "РГ" писала, что полиции удалось задержать подозреваемого. По предварительным данным, он является наркоманом. Мужчина потребовал у постояльцев хостела денег, а когда получил отказ, набросился на них с ножом. Двое раненых скончались, четверых доставили в больницу. По факту двойного убийства возбуждено уголовное дело.