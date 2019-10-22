Сотрудницу кадастровой палаты Костромы поймали на взятке

В Костроме сотрудницу кадастровой палаты поймали на получении взятки в 190 тысяч рублей за помощь в присвоении квартиры.

Как сообщает региональное Следственное управление СКР, женщина в 2017 году через посредника получила от местного жителя взятку. "Вознаграждение" в размере 190 тысяч рублей полагалось ей за принятие недостоверных и сфальсифицированных документов на двухкомнатную квартиру, хозяйка которой умерла.

В региональном УМВД уточнили, что выйти на след злоумышленницы удалось в этом году, когда в полицию поступила информация о возможном мошенничестве с недвижимостью в Костроме. Проследив цепочку документов по одной из костромских квартир, оперативники выяснили, что последний продавец получил право собственности на жилье незаконно.

- Как выяснилось, работавшему в сфере недвижимости 41-летнему мужчине стало известно о квартире, где после смерти хозяйки не было наследников. Сначала он просто сдавал чужую жилплощадь ничего не подозревающим арендаторам. Затем злоумышленник подделал право собственности на него, - рассказали в полиции.

По версии следствия, путем обмана и злоупотребления доверием девелопер подготовил фиктивный договор дарения квартиры от имени умершей два года назад законной владелицы. Затем он через посредника передал сотруднице Росреестра взятку. За 190 тысяч рублей женщина приняла поддельные документы, после чего произошла государственная регистрация прав на недвижимое имущество. Затем фигурант составил договор купли-продажи и продал недвижимость ничего не подозревающим покупателям.

Когда о преступной схеме стало известно силовикам, полиция задержала девелопера при силовой поддержке сотрудников Управления Росгвардии.

Задержанного мужчину и его подельника по ходатайству следователя отправили под арест, а бывшую сотрудницу Росреестра отпустили под подписку о невыезде.

По факту взяточничества и махинаций с жильем возбуждено четыре уголовных дела. Если вину подозреваемых докажут в суде, им грозит до 12 лет заключения и многомиллионные штрафы, до 90 раз превышающие сумму взятки.

Как сообщила "РГ" старший помощник прокурора области Наталья Шумская-Сколдинова, расследование дел взяла на контроль облпрокуратура.