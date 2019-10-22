В Москве откроют горячую линию по качеству овощей и фруктов

Роспотребнадзор по Москве с 23 октября по 6 ноября откроет "горячую линию", посвященную вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции. Позвонив на нее можно узнать, куда предъявлять жалобы на качество купленных фруктов и овощей, как правильно выбрать товар и как хранить, как правильно питаться и многое другое. Об этом сообщает портал ведомства.

Специалисты Управления дадут консультации в рабочие дни с 9:00 до 18:00 с перерывом с 13:00 до 13:45. Работать "горячая линия" будет по телефонам: 8 (495) 687-40-41; 8 (495) 687-36-60, 8 (495) 785-37-41.

Данные о продаже некачественной или небезопасной продукции будут размещаться на сайте. Любой покупатель, выявив ненадлежащее качество товара, может обратиться в столичное управление Роспотребнадзора.