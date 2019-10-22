В Рязани прокуратура проверит действия персонала при эвакуации ТЦ

В Рязани прокуратура Железнодорожного района начала проверку информации о том, что при эвакуации торгового центра забыли про кинозал с детьми. Оценка действий персонала проводится в том числе и в связи с сообщением в соцсетях, получившим широкий общественный резонанс, сообщила "РГ" старший помощник прокурора области Юлия Ромашкина.

Напомним 20 октября в 17:52 в торговом центре "Барс" сработала система противопожарной безопасности. По информации МЧС, пожарные прибыли на место через шесть минут, в это время персонал ТЦ уже начал эвакуацию людей из здания. Позже выяснилось, что вызов был ложным - возгорания в здании не было. Тем не менее, все посетители и персонал были эвакуированы - всего более трехсот человек.

В тот же день рязанка разместила в соцсети сообщение о том, что пожарной сигнализации не слышала и около десяти минут не могла выяснить, чем вызвана вдруг начавшаяся суета в ТЦ. А в кинозале на третьем этаже, где было много детей, в то время, когда уже шла эвакуация, продолжали показывать мультфильмы.