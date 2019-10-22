В Приамурье четыре тысячи военнослужащих подняли по тревоге

В Амурской области три соединения Восточного военного округа подняты по тревоге. В регион прибыл командующий войсками ВВО генерал-лейтенант Геннадий Жидко с офицерами управления штаба, чтобы проверить готовность войск.

"Первым этапом проверки стала оценка состояния боевой готовности нескольких крупных соединений объединения", - цитирует "Интерфакс" сообщение пресс-службы военного округа.

По тревоге подняли соединение противовоздушной обороны, а также артиллерийское и мотострелковое - всего более четырех тысяч военнослужащих.

Во время проверки командование оценит, успевают ли солдаты и офицеры в положенное время выдвинуться в назначенный район, насколько хорошо организовано управление войсками в полевых условиях и многое другое. Кроме того, будут проведены контрольные занятия по основным предметам боевой подготовки.