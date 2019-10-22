В Сахалинском зоопарке загорелся террариум

Вечером 21 октября произошло возгорание в одном из зданий Сахалинского зооботанического парка, расположенного в Южно-Сахалинске. Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону, к моменту прибытия пожарных, огнем было охвачено десять квадратных метров крыши террариума.

На локализацию и полную ликвидацию пожара одиннадцати огнеборцам, в распоряжении которых было две единицы техники, понадобилось меньше часа.

По данным пресс-службы зоопарка, накануне происшествия подрядная организация выполняла на территории учреждения электромонтажные работы. Большая часть зоопарка на это время была обесточена. А спустя десять минут после восстановления энергоснабжения обнаружили возгорание.

22 октября на месте происшествия будет работать специальная комиссия, планируется встреча с руководителем подрядчиков и исполнителем работ.

Зоопарк тем временем работает в штатном режиме. При пожаре не пострадали ни люди, ни животные. Электроснабжение учреждения полностью восстановлено.