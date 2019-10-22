Новый онкодиспансер в Орске заработает в июле 2020 года

Главный корпус и поликлиника нового онкодиспансера во втором по величине городе Оренбуржья - Орске - начнут работу в июле 2020 года.

Такие сроки обозначил губернатор региона Денис Паслер в ходе рабочей поездки на восток области.

Как сообщила пресс-служба правительства Оренбуржья, строительство онкологического диспансера в Орске было начато еще в 1993 году за счет средств федерального бюджета. Однако в 2002-м в связи с отсутствием финансирования работы были приостановлены. Возобновилось возведение объекта лишь в 2011 году.

За пять лет строители сдали радиологический корпус, инженерные сети, блок обеспечения, котельную, подстанции, дизельную установку. А в 2017-м были окончены строительно-монтажные работы главного корпуса на 180 коек (стационарные отделения, операционный блок), поликлиники на 300 посещений, пансионата на 30 мест и патологоанатомического корпуса. Пока объект не введен в эксплуатацию.

- Всех волнует, когда диспансер заработает на полную мощность, но важно также, чтобы в итоге начала работу современная клиника, где все население востока области будет получать необходимую помощь. Уже сейчас по функционалу и оборудованию это онкоцентр самого высокого уровня. На оснащение Орского онкодиспансера выделено 1,2 миллиарда рублей. Но есть ряд вопросов, для решения которых мы сегодня встречались с руководством диспансера, министерства здравоохранения и минстроя области. Если говорить об объективном состоянии здания и сроках получения дополнительного оборудования, то объект будет полностью сдан в июле следующего года, - сказал Денис Паслер.

Сегодня в новом здании Орского онкодиспансера задействовано лишь 25 процентов площадей. Лечебная загрузка также составляет четверть от запланированной.

Денису Паслеру показали работу и оборудование радиологического отделения, кабинета гипертермии, а также новое оборудование - компьютерный томограф и современный рентгенаппарат. Глава региона ознакомился с состоянием неиспользуемых площадей и инженерных коммуникаций медучреждения.

На совещании с руководством областного минздрава, минстроя и онкодиспансера губернатор обсудил сроки ввода в строй второй очереди клиники - корпуса с коечным фондом, операционного и реанимационного блоков.

В старом помещении онкодиспансера планируется разместить два учреждения здравоохранения - центр профилактики СПИД и наркодиспансер.

- Если здание находится в хорошем состоянии, его нужно использовать по профилю, - резюмировал Денис Паслер.