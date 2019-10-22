Прибытие вертолетов ВКС РФ на бывшую базу США в Сирии сняли на видео

Аэродром Эт-Табка принял российские военные вертолеты. Об этом сообщает телеканал "Звезда".
Первыми гостями воздушной гавани стали многоцелевые Ми-8 и военные транспортники Ми-35.
Собственно, на разрушенную взлетную полосу сейчас способны сесть только вертолеты.
Еще до того как стать американской базой, Эт-Табака побывал в руках террористов, а затем курдских формирований.
Теперь аэродром вновь обрел своих настоящих хозяев. Это значит, что у сирийских ВВС появился воздушный коридор, связывающий Алеппо, Дэйр-эз-Зор, Ракку.
До любого из этих городов можно долететь за час.
Однако теперь предстоит непростая работа по восстановлению важного стратегического объекта.