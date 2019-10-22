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22.10.2019,  
09:21
Текст:  Олег Корякин

Прибытие вертолетов ВКС РФ на бывшую базу США в Сирии сняли на видео

Историческое прибытие вертолетов ВКС России на бывшую американскую базу показали на видео.

Аэродром Эт-Табка принял российские военные вертолеты. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

Первыми гостями воздушной гавани стали многоцелевые Ми-8 и военные транспортники Ми-35.

Собственно, на разрушенную взлетную полосу сейчас способны сесть только вертолеты.

Фото: Sputnik Arabic / youtube.com
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Еще до того как стать американской базой, Эт-Табака побывал в руках террористов, а затем курдских формирований.

Теперь аэродром вновь обрел своих настоящих хозяев. Это значит, что у сирийских ВВС появился воздушный коридор, связывающий Алеппо, Дэйр-эз-Зор, Ракку.

До любого из этих городов можно долететь за час.

Однако теперь предстоит непростая работа по восстановлению важного стратегического объекта.

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Фото: Alex Beltyukov / russianplanes.net / wikimedia.org
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