Число пострадавших от отравления на Орском НПЗ увеличилось до девяти

Число пострадавших от отравления на Орском нефтеперерабатывающем заводе увеличилось до девяти человек. По этом факту Следственный комитет по региону начал доследственную проверку, сообщила пресс-служба ведомства.

Накануне вечером в следственный отдел по городу Орску поступила информация о госпитализации с территории НПЗ работников предприятия "ОНОС" и сотрудников подрядной организации. Пострадавшие получили отравления различной степени тяжести.

По предварительным данным, несчастный случай произошел при подготовке к ремонту установки гидроочистки дизельного топлива резервуара и установки металлических заглушек на территории компании "Орскнефтеоргсинтез".

Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.