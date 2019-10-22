В Башкирии по факту разлива промстоков завели уголовное дело

Результаты доследственной проверки разлива промышленных сточных вод на предприятии "Полиэф" в Благовещенске легли в основу уголовного дела по статье "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшее загрязнение окружающей среды". Об этом сообщили в региональном управлении следкома.

Следствие установило, что о дефектах резервуара сотрудники предприятия знали до аварии, так как их выявил ранее проведенный техосмотр. Несмотря на это, вместо ремонта и обслуживания резервуара, его продолжили эксплуатировать, что, как считают следователи, и повлекло частичное разрушение хранилища, а далее разлив промышленных сточных вод на территории лесного массива и в реку Казмыша, впадающую в реку Изяк. Причиненный вред природным объектам оценили в 44 миллиона рублей.

Сейчас проводятся следственные действия, чтобы установить лиц, ответственных за допущенные нарушения. Также эксперты уточняют вред, причиненный окружающей среде, идет допрос сотрудников предприятия, и анализ технической и разрешительной документации предприятия.

Напомним, ЧП произошло 9 октября. На предприятии разрушилась стена одного из резервуаров для хранения сточных вод. В итоге часть стоков попала на прилегающую к предприятию территорию.