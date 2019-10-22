В Нижегородском кремле поймали лисицу

22 октября в Нижнем Новгороде сотрудники госохотнадзора и ветеринарной службы поймали лисицу, которая свободно разгуливала прямо в центре города, в Нижегородском кремле.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, лисицу поймали и отпустили в лес. Внешних признаков заболевания у животного не обнаружено.

По данным комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области, от жителей области систематически поступают обращения о появлении лисиц в городах. При обнаружении диких зверей и птиц необходимо звонить по единому номеру 112 или 433-22-11.