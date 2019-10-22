В "РусГидро" опровергли заявление о неустойчивости Горьковской плотины

Компания "РусГидро" опровергла данные об угрозе прорыва Горьковской плотины Нижегородской ГЭС. С заявлением о ненадлежащем состоянии объекта накануне выступил в Совете Федерации руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

Напомним, ученый заявил, что плотина не имеет технических конструкций, обеспечивающих ее устойчивость. Если не заработает Нижегородский низконапорный узел и не будет достроен Чебоксарский гидроузел, сохраняется большая вероятность аварии, подчеркнул он.

В пресс-службе "РусГидро" сообщили, что состояние объекта регулярно проверяется Ростехнадзором и другими контрольными службами, последняя проверка проводилась летом нынешнего года.

- Контроль за показателями состояния гидротехнических сооружений, природными и техногенными воздействиями осуществляется в строгом соответствии с нормативными документами и Декларацией безопасности гидротехнических сооружений. На Нижегородской ГЭС действует современная информационно-диагностическая система мониторинга состояния гидротехнических сооружений. Система обрабатывает информацию, получаемую с помощью контрольно-измерительных приборов и визуальных осмотров и обследований, проводимых на ГЭС. Она обеспечивает диагностику состояния всех сооружений ГЭС для контроля их безопасной эксплуатации, - подчеркнули в пресс-службе компании.