В Тольятти технопарк откроет двери перед молодыми предпринимателями

С 29 октября по 1 ноября в технопарке "Жигулевская долина" в рамках развития нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы" состоится интенсивная программа для начинающих предпринимателей. Студенты, аспиранты и молодые ученые при поддержке лучших бизнес-экспертов страны воплотят свои самые смелые идеи в инновационный проект. Организаторами уникального события выступают Фонд "Сколково" и Фонд содействия инновациям.

В программе: интенсив для будущих лидеров научно-технологических проектов "Навигатор инноватора" и обучающие программы от бизнес-тренеров. Посетив мероприятие 29 октября, участники узнают об уникальных возможностях развития бизнеса на площадке технопарка "Жигулевская долина", программах поддержки инновационного развития, о том, как создать свой первый стартап, как лучше всего реализовать идеи и упаковать их в проект, что делать и как себя вести, чтобы стать успешным, а также как стать харизматичным оратором и научиться влиять на людей.

В четырехдневной образовательной программе "Навигатор инноватора" могут принять участие молодые предприниматели, мечтающие о создании собственного инновационного проекта. Программа будет проходить ежедневно с 29 октября по 1 ноября. В рамках мероприятия будут организованы лекции, мастер-классы, работа в группах и индивидуальная работа со стрекерами. Регистрация на "Навигатор инноватора" открыта до 23 октября. Подать заявку на участие можно на сайте http://open.dolinatlt.ru.

Программа поможет узнать, какие бизнес-инструменты помогают предпринимателю, как можно раньше продать свой продукт клиенту, даст понимание инструментария, позволяющего снизить риски гибели проекта, выявить слабые места в проекте и найти новые точки роста, даст знания о том, как упаковать проект под требования венчурных фондов, институтов развития, потенциальных деловых партнеров, а также научит эффективно презентовать свой стартап разным целевым аудиториям. И бонусом - обратная связь от опытных экспертов программы. По сути, на программе предприниматель может "докрутить" идею своего проекта и упаковать ее в виде рабочей бизнес-модели. А для работы уже с готовыми бизнес-идеями в Самарской области действует специальная структура - Агентство по привлечению инвестиций, которое в режиме "одного окна" сопровождает проекты на всех стадиях и способствует эффективному взаимодействию инвесторов и власти.

Кроме того, 29 октября в "Жигулевской долине" молодым предпринимателям Самарской области представится еще один шанс стать успешным. С 13 до 18 часов на площадке технопарка пройдет открытый полуфинал конкурса "УМНИК". По результатам отбора победители получат индивидуальные гранты в размере 500 тысяч рублей. Ознакомиться с положением о конкурсе и подать заявку для участия можно до 27 октября на сайте Фонда содействия инновациям. Отметим, что принять участие в конкурсе могут молодые инноваторы в возрасте от 18 до 30 лет.

По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, с каждым годом людей, принявших решение открыть собственное дело, становится все больше - а это значит, что те меры поддержки, которые сейчас созданы в регионе, и деловой климат в целом способствуют развитию малого и среднего предпринимательства.