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22.10.2019,  
14:22
Текст:  Светлана Цыганкова

Головной патрульный корабль "Иван Папанин" спустят на воду 25 октября

Фото: Пресс-служба ОАО "Адмиралтейские верфи" Фото: Пресс-служба ОАО "Адмиралтейские верфи"
Фото: Пресс-служба ОАО "Адмиралтейские верфи"

Головной патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550 спустят на воду 25 октября. Об этом заявил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов, сообщают в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Фото: Игорь Руссак/ РИА Новости
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О спуске корабля на воду адмирал Евменов сообщил после совещания в Санкт-Петербурге по вопросам надводного кораблестроения. Именно здесь главнокомандующему ВМФ РФ и доложили о готовности "Ивана Папанина" к спуску на воду.

Корабли проекта 23550 - российские патрульные корабли для Арктики. Имеют свойства буксира и ледокола, могут ходить в любых зонах мореплавания. В состоянии преодолевать лед толщиной до полутора метров. "Иван Папанин" - головной корабль проекта. Водоизмещение - около 8,5 тысячи тонн, длина - 114 метров, ширина - 20. Автономность плавания - 60 суток. Вооружен тактическим ударным вооружением, артиллерией. На борту несет вертолет Ка-27.

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