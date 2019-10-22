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22.10.2019,  
16:04
Текст:  Светлана Цыганкова

Камерун задумался о покупке комплекса "Панцирь-С1"

Камерун высказал заинтересованность в приобретении зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1". Но вопрос пока не решен окончательно.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
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Об этом РИА Новости сообщил посол Республики Камерун Махамат Паба Сале. Он отметил, что техника очень высокого качества, поэтому пользуется спросом во многих странах мира. Кроме "Панциря-С1" африканское государство также интересуют российские бронетранспортеры и вертолеты - военно-транспортные и боевые.

"Панцирь-С1" - самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования. Время развертывания - пять минут. Время реакции - от четырех до шести секунд. Боезапас - 12 ракет 57Э6 и 1400 снарядов. Предназначен для обороны гражданских и военных объектов от всех средств воздушного нападения. Действует при любой погоде.

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