Под Туапсе мужчина сорвался с 30-метровой скалы

В селе Ольгинка Туапсинского района местный житель упал на дикий пляж с 30-метровой скалы. Об этом рассказали в пресс-службе краевой аварийно-спасательной службы "Кубань-СПАС".

В службу накануне позвонили местные жители, сообщившие, что на берегу Черного моря лежит человек с травмой головы. Прибывшим на место сотрудникам Туапсинского отряда "Кубань-СПАС" пришлось на носилках нести 600 метров мужчину по пляжу к машине "скорой помощи".

Пострадавшим оказался 52-летний житель Ольгинки. По его словам, он случайно скатился с вершины 30-метровой скалы. Инцидент произошел днем, а сообщение о происшествии поступило в 19.00. Мужчина не мог подняться, к тому же у него с собой не было мобильного телефона. К счастью, вечером на дикий пляж вышли прогуляться местные жители.

Сейчас пострадавший (спасатели говорят, что он чудом остался жив) находится в городской больнице Туапсе.