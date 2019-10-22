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22.10.2019 14:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Туапсе мужчина сорвался с 30-метровой скалы

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В селе Ольгинка Туапсинского района местный житель упал на дикий пляж с 30-метровой скалы. Об этом рассказали в пресс-службе краевой аварийно-спасательной службы "Кубань-СПАС".

Фото: iStock
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В службу накануне позвонили местные жители, сообщившие, что на берегу Черного моря лежит человек с травмой головы. Прибывшим на место сотрудникам Туапсинского отряда "Кубань-СПАС" пришлось на носилках нести 600 метров мужчину по пляжу к машине "скорой помощи".

Пострадавшим оказался 52-летний житель Ольгинки. По его словам, он случайно скатился с вершины 30-метровой скалы. Инцидент произошел днем, а сообщение о происшествии поступило в 19.00. Мужчина не мог подняться, к тому же у него с собой не было мобильного телефона. К счастью, вечером на дикий пляж вышли прогуляться местные жители.

Сейчас пострадавший (спасатели говорят, что он чудом остался жив) находится в городской больнице Туапсе.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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