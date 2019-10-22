Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
22.10.2019,  
11:10
Текст:  Светлана Цыганкова

Видео: БМП-3 проверили перед отправкой в войска

Боевую бронированную гусеничную машину пехоты БМП-3 протестировали перед отправкой в войска. Ее передадут в рамках Единого дня военной приемки.

Фото: Пресс-служба Уралвагонзавода
Модернизированные танки Т-72Б3 оснастили отечественным тепловизором

На видео, которое представил телеканал "Звезда", можно понаблюдать, как готовят машину к испытаниям, как стреляют из орудия и как бронемашина преодолевает как высокие препятствия, так и водные.

"РГ" уже писала о том, что министр обороны России Сергей Шойгу на Дне военной приемки отметил, что за прошедший период в войска поступило более 1100 единиц современного вооружения, военной и специальной техники. Среди них и свыше 200 единиц бронетанкового вооружения и техники, в том числе и БМП-3.

Боевая бронированная гусеничная плавающая машина предназначена для транспортировки военнослужащих, повышения их мобильности, вооруженности и защищенности. БМП-3 можно десантировать и с воздуха и с надводных кораблей. Запаса топлива хватает на пробег в 600 километров. На вооружении - орудие калибра 100 миллиметров, автоматическая пушка калибра 30 миллиметров и 7,62-миллиметровый пулемет ПКТ.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: iStock
Хуже ядерной войны: названа угроза существованию США 11:03
Обстрел в горах: удар зенитных орудий КС-19 по боевикам сняли на видео 21.10.2019
Сногсшибательный пилотаж: украинский Су-27 сдул людей на авиашоу 18.10.2019
испытания
Фото: РИА Новости.
В США оценили самый мощный корабль российского флота 21.10.2019
Передача флоту новейшей российской АПЛ "Казань" вновь отложена 21.10.2019
США поставят на корабль первый в мире боевой лазер 20.10.2019
бронетехника
Фото: Naval News / youtube.com
Стали известны подробности о скоростной боевой машине морпехов KAAV-II 21.10.2019
На выставке в Сеуле показали оружие будущего 20.10.2019
Первые потери: уничтожение турецкой бронетехники сняли на видео в Сирии 17.10.2019