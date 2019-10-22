"Шагаем по великому пути": Прорыв из окружения

В 1988 году Китайская Народная Республика оказалась на пороге новых испытаний. В условиях непростой ситуации в стране и за рубежом Компартия Китая возглавила народ в его неуклонном движении по пути социализма с китайской спецификой. Приверженность страны реформам и открытости стала еще непреклоннее. О том, как это было - в десятой серии из цикла "Шагаем по великому пути".

Ни один шаг реформ и открытости не давался Китайской Народной Республике легко. В 1988 году в стране началась инфляция, проявились дублирование в строительстве и перегрев экономики.

Это вызвало ажиотажный спрос на товары - люди массово их скупали. Рост цен был одной из множества трудностей, которые предстояло преодолеть стране на пути реформ. Противоречия, возникающие в результате разрушения старой системы, постепенно накапливались и затрагивали экономику, социальную сферу и другие области.

В этот период международная обстановка также претерпела серьезные изменения. В конце 80-х - начале 90-х годов западные страны вмешались во внутренние дела Китая и ввели против страны ограничительные меры. Резкие перемены произошли в Восточной Европе, Советский Союз распался, социалистический Китай оказался перед лицом суровых испытаний.

В условиях непростой ситуации в стране и за рубежом Коммунистическая партия Китая возглавила народ в его неуклонном движении по пути социализма с китайской спецификой. Поступь реформ и открытости в КНР стала еще тверже и решительнее.

7 апреля 1990 года - Запуск спутника "Азия-1".

3 мая 1990 года - Церемония открытия канцелярии по развитию района Пудун при народном правительстве г. Шанхай.

22 сентября 1990 года - Церемония открытия 11-ых Азиатских игр.

19 декабря 1990 года - Церемония открытия Шанхайской фондовой биржи.

Стабилизируя обстановку в стране, китайское правительство также активно противостояло внешнему давлению и добивалось отказа западных стран от санкционной политики в отношении Китая.

12 августа 1991 года - Цзян Цзэминь встретился с премьер-министром Японии Тосики Кайфу.

3 сентября 1991 года - Цзян Цзэминь встретился с премьер-министром Великобритании Джоном Мэйджором.

16 сентября 1991 года - Цзян Цзэминь встретился с премьер-министром Италии Джулио Андреотти.

19 ноября 1993 года - Цзян Цзэминь встретился с президентом США Биллом Клинтоном.

После трех лет напряженной работы китайская дипломатия одержала полномасштабную победу.

18 января - 21 февраля 1992 года Дэн Сяопин совершил инспекционную поездку по югу Китая.

Дэн Сяопин

Любой путь станет для Китая тупиковым, если не продолжать строительство социализма, не претворять в жизнь политику реформ и открытости, не развивать экономику, постепенно улучшая жизнь людей. Мы должны непоколебимо придерживаться взятого курса.

В октябре 1992 года состоялся 14-й съезд Коммунистической партии Китая.

Цзян Цзэминь

Реформа экономической системы Китая нацелена на построение системы социалистической рыночной экономики для дальнейшего освобождения и развития производительных сил.

Социалистическая рыночная экономика - такого в истории еще не было. В этом понятии нашли отражение более 10 лет трудных и упорных поисков Китая, сосредоточилась особая мудрость китайских коммунистов, воплотилась историческая логика продвижения вперед политики реформ и открытости в стране.

Преодолев бурные потоки и опасные мели, Китай продолжает наращивать темпы социальных преобразований, с еще большей решимостью следует курсом реформ и открытости!