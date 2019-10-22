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Проект: Россия - Китай: события и комментарии

"Шагаем по великому пути": Великое дело объединения Родины

Эти реки и горы вижу только во сне, уже много лет я вдали от Родины, но ничто никогда не изменит моего китайского сердца.

В сентябре 1982 года правительства КНР и Великобритании начали официальные переговоры по разрешению сянганского вопроса.

Дэн Сяопин

На повестке дня только один вопрос: вопрос возвращения Сянгана.

30-го июня 1997-го года на Сянган обрушился мощнейший ливень. Так остров смывал 150-летнюю историю унижения и готовился к своему возрождению.

Я от имени дислоцированного в Сянгане отряда Народно-освободительной армии Китая принимаю командование, вы можете быть свободны, мы заступаем.

В ночь с 30-го июня на 1-ое июля 1997-го года правительства Китая и Великобритании провели церемонию передачи Сянгана. В полночь над Сянганом подняли флаг Китайской Народной Республики и флаг особого административного района Сянган.

Цзян Цзэминь

Это - грандиозное событие для китайской нации и победа мира и справедливости!

Так Сянган вернулся в объятия Родины. А 13-го апреля 1987 года было подписано совместная декларация Китая и Португалии.

Объявляю о начале церемонии спуска флагов и поднятия флагов!

19-го декабря 1999-го года, начиная с полуночи и до восьми часов вечера взгляды всего мира были снова прикованы к Китаю. Незадолго до вступления мира в новый век, Аомэнь также вернулся под юрисдикцию КНР.

Решение Тайваньского вопроса и полное воссоединение Китая стало мечтой всего китайского народа и коренным интересом китайской нации. В ноябре 1987 года на материк через Сянган въехала первая группа соотечественников с Тайваня, посещающих родственников. Так была разорвана изоляция, продлившаяся 38 лет, отношения двух берегов Тайваньского пролива вступили в новый исторический этап. Весной 2005-го года генеральный секретарь ЦК КПК Ху Цзиньтао и председатель партии Гоминьдан Лянь Чжань провели официальные переговоры в Пекине. В 2008-ом году между материком и островом было налажено прямое почтовое, торговое и авиационное сообщение. 7-го ноября 2015-го года генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин в Сингапуре встретился с руководителем тайваньской администрации Ма Иньцзю, так началась новая веха в отношениях между двумя берегами тайваньского пролива.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая РГ-Видео
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