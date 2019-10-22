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22.10.2019 19:55
Рубрика: В мире

"Тигр" смотрит на юг

Треть оружия в странах южнее Сахары произведено в России
Текст: Сергей Птичкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 238(7996)
Военно-техническое сотрудничество России со странами Африки за минувшее десятилетие заметно выросло. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, из всего оружия, закупаемого странами, расположенными южнее Сахары, треть приходится на российское.

В "Рособоронэкспорте" отмечают, что наибольшим спросом на Черном континенте пользуются наземные и воздушные средства перемещения и доставки подразделений специального назначения и их имущества. В частности, бронетранспортеры БТР-80А, БТР-82А, боевые машины пехоты, бронеавтомобили семейства "Тигр", а также транспортно-боевой вертолет Ми-35М и военно-транспортные вертолеты типа Ми-17.

Чем объясняется китайский интерес в Африке

Огромный интерес традиционно вызывает российское стрелковое оружие, а также средства ближнего боя, вооружение и экипировка специального назначения, нелетальное оружие и специальные технические средства. К наиболее крупным покупателям российского оружия относятся Алжир, Ангола, Египет, Судан, Уганда.

Оружие поставляется как из средств наличия, то есть из армейских арсеналов, так и новое, изготовленное под конкретный заказ.

Официальные представители "Рособоронэкспорта" неоднократно заявляли, что Африка является для России одним из приоритетных и перспективных рынков. Несмотря на то что экономические возможности африканских стран сильно дифференцированы, госкомпания активно работает со всеми партнерами Черного континента.

В мире Африка Власть Работа власти Внешняя политика
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