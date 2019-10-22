Треть оружия в странах южнее Сахары произведено в России

В "Рособоронэкспорте" отмечают, что наибольшим спросом на Черном континенте пользуются наземные и воздушные средства перемещения и доставки подразделений специального назначения и их имущества. В частности, бронетранспортеры БТР-80А, БТР-82А, боевые машины пехоты, бронеавтомобили семейства "Тигр", а также транспортно-боевой вертолет Ми-35М и военно-транспортные вертолеты типа Ми-17.
Огромный интерес традиционно вызывает российское стрелковое оружие, а также средства ближнего боя, вооружение и экипировка специального назначения, нелетальное оружие и специальные технические средства. К наиболее крупным покупателям российского оружия относятся Алжир, Ангола, Египет, Судан, Уганда.
Оружие поставляется как из средств наличия, то есть из армейских арсеналов, так и новое, изготовленное под конкретный заказ.
Официальные представители "Рособоронэкспорта" неоднократно заявляли, что Африка является для России одним из приоритетных и перспективных рынков. Несмотря на то что экономические возможности африканских стран сильно дифференцированы, госкомпания активно работает со всеми партнерами Черного континента.