В Чжухае открылся III форум "Морской Шелковый путь 21 века"

Регион Большого залива обещает стать одной из крупнейших городских агломераций в КНР и мире. Он включает в себя Гонконг, Макао и девять городов провинции Гуандун.

К 2035 году китайские власти собираются превратить регион в высокоразвитый центр технологий, инноваций и экономической активности, который будет конкурировать с Кремниевой долиной США и регионом Токийского залива.