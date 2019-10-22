В Чжухае открылся III форум "Морской Шелковый путь 21 века"

В городе Чжухай провинции Гуандун 22 октября открылся III форум "Морской Шелковый путь XXI века". Тема форума - "Строительство региона Большого залива", сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Регион Большого залива обещает стать одной из крупнейших городских агломераций в КНР и мире. Он включает в себя Гонконг, Макао и девять городов провинции Гуандун.
К 2035 году китайские власти собираются превратить регион в высокоразвитый центр технологий, инноваций и экономической активности, который будет конкурировать с Кремниевой долиной США и регионом Токийского залива.