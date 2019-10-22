В Германии признали превосходство "Арматы" над Leopard 2

В Германии озадачились модернизацией танка Leopard 2, который отстает от "Арматы" как технологически, так и по боевой мощи.

Издание Die Welt сообщает о том, что концерн Rheinmetall разработал необитаемую башню с пушкой калибра 130 миллиметров для танка Leopard 2. Она была представлена на выставке в Вашингтоне.

Новое орудие позволит увеличить огневую мощь танка на 50 процентов за счет увеличения калибра. Еще одно преимущество - заряжается оно автоматически.

Нынешнее орудие танкисты вынуждены заряжать вручную. Приходится таскать 20-30 килограммовые снаряды.

"Все современные танки имеют зарядную автоматику, например, новый русский танк Т-14 "Армата" со 125-миллимитрвой пушкой", - сетует автор. - "Ни для кого не секрет, что "Леопард-2" уступает русской модели по некоторым характеристикам".

Журналист здесь не вдается в подробности.

От себя добавим, что "леопардовской" пушке калибра 120 миллиметров уже стукнуло 25 лет. Она не может похвастаться ни мощностью, ни точностью орудий "Арматы" (125-мм 2А82 и 152-мм 2А83 в зависимости от комплектации).

Не обладает Leopard 2 и такой толстой броней, не говоря уже о системах активной защитой.

И, конечно, в его арсенале нет таких современных средств разведки, как у т-14.

Что касается характеристик новой пушки от Rheinmetall, то ее прицельная дальность - 1 000 метров, вес - три тонны, длинна - 6,6 метра.

Впрочем, есть еще один претендент на Leopard 2. Это орудие калибра 140 миллиметров французской компании Nexter. Оно предназначено как для германского танка, так и для французского Leclerc.

Так что двум концернам еще предстоит побороться за этот проект.