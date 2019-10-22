В Осло угонщик на "скорой помощи" сбил несколько человек

Норвежская полиция арестовала вооруженного гражданина, угнавшего в одном из районов Осло автомобиль "скорой помощи" и наехавшего на нем на пешеходов.

В результате ранения получили несколько человек, в том числе малолетний ребенок. Жизнь пострадавших вне опасности, сообщает телеканал RT.

В ходе погони нарушитель был легко ранен, так как стражи порядка вынуждены были открыть стрельбу на поражение для предотвращения большего ущерба.

Место происшествия оцепили силы правопорядка. Полиция устанавливает мотив совершения преступления.