В России выступит легенда экспериментального метала Godflesh

На этой неделе в обеих российских столицах состоятся важные мероприятия для всех любителей нестандартной тяжёлой музыки - в Питере и Москве выступит культовая британская группа Godflesh.

Джастин Бодрик, некогда игравший с Napalm Death (недавно яростно отгремевшими в России) и принимавший участие в записи легендарного альбома Scum, впоследствии стал настоящей иконой для ценителей авангардного метала благодаря своим проектам Godflesh и Jesu.

Godflesh с конца восьмидесятых радует тягучей смесью индастриала с думом и сладжем, оказывая влияние на всевозможную "альтернативу", постоянно прогрессируя и принимая самые причудливые, но неизменно "качающие" формы.

Поддержит Бодрика и его коллегу Бена Гина канадские экспериментальщики из Nadja, смешивающие экстремальный дроун-метал с шугейзом.

В Петербурге концерт пройдёт 25 октября в клубе Opera, в Москве - 26 октября в клубе Aglomerat.