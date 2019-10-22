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22.10.2019 14:17
Рубрика: Культура

В России выступит легенда экспериментального метала Godflesh

Текст: Дмитрий Сосновский
На этой неделе в обеих российских столицах состоятся важные мероприятия для всех любителей нестандартной тяжёлой музыки - в Питере и Москве выступит культовая британская группа Godflesh.
Фото: Предоставлено компанией ИП ГАМАНОВ АЛЕКСАНДР Фото: Предоставлено компанией ИП ГАМАНОВ АЛЕКСАНДР
Фото: Предоставлено компанией ИП ГАМАНОВ АЛЕКСАНДР

Джастин Бодрик, некогда игравший с Napalm Death (недавно яростно отгремевшими в России) и принимавший участие в записи легендарного альбома Scum, впоследствии стал настоящей иконой для ценителей авангардного метала благодаря своим проектам Godflesh и Jesu.

Фото: youtube.com/ Slipknot
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Godflesh с конца восьмидесятых радует тягучей смесью индастриала с думом и сладжем, оказывая влияние на всевозможную "альтернативу", постоянно прогрессируя и принимая самые причудливые, но неизменно "качающие" формы.

Поддержит Бодрика и его коллегу Бена Гина канадские экспериментальщики из Nadja, смешивающие экстремальный дроун-метал с шугейзом.

В Петербурге концерт пройдёт 25 октября в клубе Opera, в Москве - 26 октября в клубе Aglomerat.

Культура Музыка Рок Музыка с бородой Гид-парк
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