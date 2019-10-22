Вертолеты ВКС сели на бывшей базе США в Сирии

Вертолеты ВКС России приземлились на военном аэродроме Табка (Эс-Саура) в сирийской провинции Ракка. Ранее там в течение двух лет находилась американская военная база.

Военные РФ разбирают завалы бетона от разрушенной террористами взлетной полосы и убирают остатки разбитой техники, передает РИА Новости. Аэродром будет восстанавливать сирийская армия. В настоящее время он находится под охраной военных САР и союзных Дамаску отрядов.

Аэродром Эт-Табка является воздушным коридором, который связывает важнейшие города на севере Сирии. Летом 2017 воздушную гавань освободили отряды "Сил демократической Сирии" (СДС). На прошлой неделе сирийские правительственные войска вошли в город Табка, который ранее контролировался курдами.