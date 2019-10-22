Видео: Софи Лорен сыграла в "хичкоковской" рекламе макарон

На YouTube появился милейший рекламный ролик одного из ведущих итальянских производителей пасты (или по-нашему - макарон).

Называется "Ужин подан", и помимо непосредственно гигантского ушата спагетти в главной роли в нем выступила 85-летняя дива Софи Лорен.

В комментариях - россыпь комплиментов ее неувядаемости.

Пояснено, что видеоряд вдохновлен фильмами шестидесятых, по большей части - Альфреда Хичкока и Дугласа Сирка.

Режиссер - британская художница Надя Ли Коэн, освещавшая представленные труды в своем Instagram.

Софи Лорен - первый обладатель "Оскара" за лучшую женскую роль в фильме на иностранном языке: "Чочара", 1962-й.