Вышел трейлер биографического фильма о вратаре Льве Яшине

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    22.10.2019, 16:22
Текст:   Олег Усков

Спортивный байопик "Лев Яшин. Вратарь моей мечты", примечательный тем, что в нем НЕ снимались актеры Петров, Безруков и даже Козловский, обзавелся уютным вторым трейлером, греющим теплом лампового тона.

Фото: www.kinopoisk.ru
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"Черный паук", "Черная пантера" и даже "Черный осьминог" - такими прозвищами награждали Яшина за гибкость, молниеносное перемещение и гениальное видение поля. Он, неизменно в черном свитере с буквой "Д", был полноправным хозяином в своей штрафной", - поясняет комментарий к ролику, размещенному на YouTube-канале Megogo Distribution.

После поражения на Чемпионате мира в Чили легендарному вратарю придется уйти, но лишь с тем, "чтобы позже с триумфом вернуться и снова стать лучшим не только в стране, но и во всем мире - единственным вратарем за всю историю футбола, получившим Золотой мяч". И лучшим - по мнению FIFA - вратарем ХХ века.

Режиссер - Василий Чигинский ("Первый после бога"), сценарист - Владимир Валуцкий ("Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона"), продюсер - Олег Капанец ("Гагарин. Первый в космосе").

В ролях: Александр Фокин (Яшин), Юлия Хлынина, Алексей Гуськов, Алексей Кравченко, Виталий Хаев, Ян Цапник.

В кино - с 28 ноября.

Первый трейлер смотрите здесь.

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