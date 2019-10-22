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Вышел трейлер финального сезона "Кремниевой долины"

Новости
    22.10.2019, 12:39
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Сладкая горечь, как говорится: канал HBO опубликовал трейлер финального, шестого сезона чудесного гик-ситкома "Кремниевой долины".

Фото: youtube.com
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Который мало того, что заключительный, так еще и состоять будет всего из семи эпизодов. Хотя события в шоу принимают уже буквально миллиардные обороты. Накручивая на них усложненные моральные дилеммы.

"Кремниевая долина", сериал создателя "Бивиса и Баттхеда" Майка Джаджа, начал выходить 6 апреля 2014 года.

В центре истории - команда незадачливых айтишников, которая, переживая нескончаемые американские горки взлетов и падений, пытается раскрутить свой проект. То и дело бросаясь из огня да в полымя. С кучей сопровождающих процессы хохм и специфического юмора.

Премьера сезона - уже 27 октября.

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