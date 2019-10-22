Вышел трейлер финального сезона "Кремниевой долины"

Сладкая горечь, как говорится: канал HBO опубликовал трейлер финального, шестого сезона чудесного гик-ситкома "Кремниевой долины".

Который мало того, что заключительный, так еще и состоять будет всего из семи эпизодов. Хотя события в шоу принимают уже буквально миллиардные обороты. Накручивая на них усложненные моральные дилеммы.

"Кремниевая долина", сериал создателя "Бивиса и Баттхеда" Майка Джаджа, начал выходить 6 апреля 2014 года.

В центре истории - команда незадачливых айтишников, которая, переживая нескончаемые американские горки взлетов и падений, пытается раскрутить свой проект. То и дело бросаясь из огня да в полымя. С кучей сопровождающих процессы хохм и специфического юмора.

Премьера сезона - уже 27 октября.