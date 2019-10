Вышел трейлер немецкого сериала "Мы - волна"

Netflix опубликовал на своем YouTube-канале трейлер немецкого сериала "Мы - волна" (We Are the Wave). В основе - роман "Волна" (Die Welle) Тода Штрассера. В котором описан психологический эксперимент "Третья волна".

Он был отражен в немецкой же картине 2008 года Die Welle, в России локализованной как "Эксперимент 2: Волна".

Эксперимент этот показал, насколько просто манипулировать сознанием толпы.

В центре истории - группа из четырех школьных аутсайдеров, которые выходят на скользкую дорожку "борьбы" под предводительством нового ученика. Что вскоре "принимает неожиданный поворот".

Релиз - 1 ноября.

Трейлер, в котором демонстрируются неприличные жесты, можно найти на канале Netflix.