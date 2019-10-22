Новости

Вышел трейлер финального сезона "Кремниевой долины" 12:39
Юрий Лоза объяснил, почему будущее ближе, чем мы думаем 12:31
Видео: Софи Лорен сыграла в "хичкоковской" рекламе макарон 12:20
Вышел русский трейлер нового фильма Клинта Иствуда 11:45
Вышел финальный трейлер девятого эпизода "Звездных войн" 11:13

Вышел трейлер немецкого сериала "Мы - волна"

Новости
    22.10.2019, 11:54
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

Netflix опубликовал на своем YouTube-канале трейлер немецкого сериала "Мы - волна" (We Are the Wave). В основе - роман "Волна" (Die Welle) Тода Штрассера. В котором описан психологический эксперимент "Третья волна".

Фото: youtube.com/ WBRussia
Вышел русский трейлер нового фильма Клинта Иствуда

Он был отражен в немецкой же картине 2008 года Die Welle, в России локализованной как "Эксперимент 2: Волна".

Эксперимент этот показал, насколько просто манипулировать сознанием толпы.

В центре истории - группа из четырех школьных аутсайдеров, которые выходят на скользкую дорожку "борьбы" под предводительством нового ученика. Что вскоре "принимает неожиданный поворот".

Релиз - 1 ноября.

Трейлер, в котором демонстрируются неприличные жесты, можно найти на канале Netflix.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Шелдон из "Теории Большого взрыва" снимет документальный сериал 21.10.2019
Вышел первый русский трейлер "Бладшота" с Вином Дизелем 21.10.2019
Яна Поплавская рассказала, как ее пытался изнасиловать уголовник 21.10.2019
Роберт Земекис может снять игровой ремейк "Пиноккио" 21.10.2019
⧣ сериалы
Фото: youtube.com/ HBO
Вышел трейлер "Чужака" по Стивену Кингу 20.10.2019
У "Ведьмака" появился новый тизер 18.10.2019
Сын "Тарзана" убил свою мать, бывшую "Мисс Флорида", и был застрелен 17.10.2019
⧣ Германия
Фото: youtube.com/ Lindemann Official
Вышел клип на новую песню сольного проекта лидера Rammstein 20.10.2019
Фото: Лобода отметила 37-летие с фронтменом Rammstein Линдеманном 18.10.2019
Трейлер: Ева Грин летит в космос в космической драме "Проксима" 30.09.2019
⧣ Netflix
Фото: kinopoisk.ru
Названы самые популярные сериалы и фильмы Netflix 18.10.2019
Генри Кавилл признался, что и раньше был фанатом "Ведьмака" 15.10.2019
Вышел трейлер нового врывного боевика Майкла Бэя "Шестеро вне закона" 02.10.2019