Актриса Хлоя Севиньи приняла участие в создании "экологичной" сумочки для коллекции Green Carpet ювелирно-часового дома Chopard.

Этот дом, первым начавший использование "этичного" золота, расширил свою программу "Путешествие в мир ответственной роскоши": отныне в нее войдут также аксессуары - они будут изготавливаться из кожи, полученной ответственным способом, с соблюдением экологических и этических критериев, по строго контролируемым каналам. Жизнерадостный геометричный дизайн навеян образами 1940-х годов.