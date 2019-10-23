Управляющий партнер Hogan Lovells в России Оксана Балаян рассказала о том, как современные решения в области LegalTech укрепляют позиции юристов в бизнес-сообществе, о различиях в юртехе для стран англосаксонской и романо-германской правовых семей, а также о самых перспективных продуктах на рынке юридических технологий.

В преддверии международной конференции Skolkovo LegalTech. BlackEdition, которая пройдет 29 ноября в "Сколково", мы встретились с управляющим партнером международной юридической компании Hogan Lovells в России Оксаной Балаян. Будучи одним из самых авторитетных специалистов в сфере корпоративного права, сделок M&A, юридического сопровождения прямых частных инвестиций, Балаян также уделяет пристальное внимание развитию специальных технологий и программ для юристов. Многие профессиональные сферы - в первую очередь финансы, управление персоналом, логистика - уже ощутили на себе мощное влияние технологий. Чтобы оплатить покупку или сделать банковский перевод, нам достаточно пары кликов на смартфоне. Сегодня те же процессы стремительно развиваются в сфере юриспруденции. В беседе с "Российской газетой" Оксана Балаян рассказала, как новые технологии меняют сам смысл профессии юриста.

В последнее время часто говорят, что автоматизация повседневных задач юридических департаментов открывает перед юристами веер новых возможностей. Из служебных специалистов они могут превратиться в важнейшее звено менеджмента, определяющее стратегию компании. А готов ли бизнес к таким переменам? Нужны ли ему юристы-лидеры, юристы-стратеги?

- Да, безусловно. Мир уже изменился. Бизнес давно и с удовольствием использует мозги и системное мышление юристов, во многих компаниях юристы становятся управленцами и успешно решают бизнес-задачи, пользуясь своим феноменальным пониманием контекста, в котором оперирует бизнес. Но юристы действительно погружены в болото рутинной работы и море законов, кодексов, инструкций и постановлений. LegalTech позволяет автоматизировать однообразные процессы, начиная с составления однотипных судебных исков и заканчивая созданием базовых шаблонов сложных договоров в области слияний и поглощений (M&А). Новые технологические инструменты позволяют юристам вздохнуть, снизить риск ошибок, которые может допустить человек, и высвободить время для более сложных задач, а бизнесу - сократить расходы бюджета на базовую юридическую поддержку и получить стратегического партнера по бизнесу в лице грамотного юриста. Бизнес, естественно, ожидает, что мы будем работать быстрее и лучше. Но он также ожидает, что юрист будет уделять больше внимания сложным, комплексным юридическим решениям, направленным на развитие бизнеса. Уверена в этом.

Где в большей степени востребованы решения LegalTech, у инхаус-юристов или в консалтинге?

Решения LegalTech сейчас востребованы везде. Цифровизация стремительно охватила все стороны нашей жизни, юридическая сфера не является исключением. Сегодня то, насколько быстро компания готова постигать и осваивать автоматизацию процессов - в маркетинге, HR и, безусловно, в сегменте Legal, - во многом определяет ее успех.

Инхаус-юристы, как правило, очень хорошо знают, где им нужно и можно автоматизировать процессы. Я, например, была свидетелем того, как руководитель юридического департамента крупной российской компании сел и сам создал с айтишниками юридического бота, который вместо его сотрудников стал отвечать на абсолютно одинаковые вопросы отделов продаж во всех регионах. Получилась гигантская экономия времени для юристов и все ответы стали единообразными. А сам юротдел сосредоточился на решении более серьезных задач.

Консультанты не отстают. Юридические фирмы сейчас много инвестируют в LegalTech - как под специальные проекты своих клиентов, так и для того, чтобы повысить свою конкурентоспособность, снизить цену и повысить скорость оказания юридических услуг с помощью технологий. Уже сейчас можно оформить лицензию на использование продукта Hogan Lovells, а потом на его основе самостоятельно создавать свои собственные формуляры и документы. Я думаю, будущее как раз за теми продуктами, которые инхаус-юристы и консалтинг будут разрабатывать и дорабатывать совместно.

Расскажите, какие продукты LegalTech разработаны или применяются в Hogan Lovells?

- Мы очень активны в применении продуктов LegalTech. Среди них Legal Project Management (LPM) - структурированная модель оказания юридических услуг, которая позволяет нам уточнить объем, цели и результаты каждого проекта/сделки, управлять ожиданиями клиентов, командами для обеспечения качества работы и измерения прибыльности, определять и планировать каждую стадию проекта. Мы также проводим обучение по LPM для клиентов, которые заинтересованы в его использовании внутри компании для более эффективного управления юридической работой. На сегодняшний день мы обучили более 1700 юристов и клиентов Hogan Lovells.

Также в наш портфель входит Collaborate Data Room - система электронного документооборота. Отличается безопасностью и надежностью, высокой скоростью обработки данных, имеет широкий функционал по структурированию информации.

DraftXpress - это наше ноу-хау, направленное на автоматизацию подготовки типовых документов. Этот продукт позволяет нам сократить сроки на подготовку первых проектов документов и сосредоточиться на индивидуальных решениях для клиента, точно отвечающих его потребностям. Также мы разработали Collaborate iSheets - хороший продукт для сбора и управлениями данными, который также можно подгрузить на DraftXpress и в один клик создать любое количество однотипных документов, в каждом из которых данные будут уже индивидуализированы.

Сегодня можно наблюдать внедрение инновационных решений в самые разные сферы. Не планируете ли вы привлечь роботов или искусственный интеллект к юридической работе?

- К некоторым нашим продуктам сейчас подключается Кира (AI - искусственный интеллект), которая научилась вычитывать документы и находить аргументы и другую информацию, необходимую нам для создания документов, которые мы автоматизировали. Сейчас мы работаем, чтобы обеспечить автоматическую подгрузку данных, которые нашла Кира в DraftXpress, то есть документ пишется сам собой. Кира читает, передает данные, DraftXpress принимает и реагирует, вставляя ответ А на аргумент А (только со всеми логическими цепочками).

Отличительная особенность решений, которые предлагает Hogan Lovells, в том, что мы интегрируем несколько разных продуктов в одну систему, которая проведет весь процесс работы от А до Я и выдаст конечный результат.

Вы один из самых авторитетных специалистов в сфере M&A. Могут ли LegalTech-решения в той или иной мере служить подспорьем при юридическом сопровождении сделок такого типа? Или это слишком сложные процессы?

- Инструменты LegalTech - это мощная поддержка в том числе в сфере M&A. Начнем со стадии юридической проверки (due diligence). Технологические решения помогают быстро обработать огромный объем данных и документов, составить отчет и сосредоточиться не на монотонном прочтении сотен и тысяч договоров в комнате данных, а на тех рисках, которые нужно отразить в договоре о приобретении бизнеса по результатам проверки. Пока мы только начинаем применять эти решения в сделках, где надо анализировать документы на русском языке. Но это вопрос времени. Решения LegalTech позволяют за несколько минут создать базовые версии Term Sheet (протокола о намерениях), договора купли-продажи, акционерного соглашения, и посвятить больше времени индивидуализации продукта под конкретную сделку.

Hogan Lovells применяет индивидуальный подход к каждому запросу и предлагает клиентам те решения, которые отвечают их конкретным задачам в данный момент времени. Мы не просто ориентируемся в технологических трендах, а понимаем саму суть автоматизации, упрощения процессов работы.

Есть ли на российском рынке уникальные продукты? Можно ли отнести к таковым, к примеру, Картотеку административных дел?

- Компания "Право.ру" действительно больше 11 лет активно развивается в направлении LegalTech и создала несколько разных продуктов, в том числе Картотеку административных дел, а также сам интернет-портал Pravo.ru. КАД - это был поистине революционный проект на российском рынке, восхищаюсь коллегами. Насколько мне известно, КАД сейчас используют как участники арбитражных дел, так и компании, желающие проверить надежность контрагента. По поводу уникальности опять же скажу, что запросы каждого конкретного бизнеса уникальны. Соответственно, кастомизированные продукты могут более эффективно помочь заказчику.

Например, у Hogan Lovells для российского рынка есть Айген. Кира, о которой я рассказывала выше, понимает только латинские знаки, а эта машина распознает русский и китайский языки. Ее можно обучить на материалах конкретного дела, конкретного угла или фронта работы, что мы и делаем. Все наши решения сугубо индивидуальные - мы не используем дженерики, а кодируем каждый документ индивидуально под клиента, проект, практическое использование. Эти машины первоначально задумывались для работы корпоративной практики - в рамках процедуры due diligence и иной проверки контрактов, но сейчас мы экспериментируем и с другими практиками.

Каковы перспективы монетизации российских продуктов LegalTech? С чем могут быть связаны трудности?

- То, что развивается на российском рынке, очень локально. Существуют ограничения возможностей таких продуктов, поэтому они не всегда могут быть востребованы на внешнем рынке. И давайте не забывать историю с Касперским - до сих пор существует некая обеспокоенность вокруг технологических решений российского происхождения. Российскими продуктами, возможно, пользуются инхаус-юристы. Реальные потребности клиентов очень индивидуальны. И здесь высокая конкуренция среди разработчиков таких продуктов, поэтому я считаю, что перспектива монетизации в данное время невысокая.

Какие проблемы в сфере производства LegalTech-решений вы бы выделили? На каком уровне возникают трудности: технологии, данные, интерфейс?

- Важным моментом оказались языки - это при том, что профессия переводчика уходит в прошлое, но кодировать уникальный документ без знания языка, на котором он написан, пока вообще не представляется возможным. Иначе получаются просто шаблоны из интернета, которыми все еще пытаются торговать. Все лучшие продукты глобальные, то есть под англоязычные рынки.

Как особенности российской правовой системы сказываются на решениях в области юридических технологий? Отсутствие прецедентного права скорее плюс или минус при разработке и запуске продуктов, связанных с анализом судебной практики?

- Для тех стран, где существует прецедентное право, характерны технологические продукты, анализирующие большой массив данных, например, LexisNexis. Еще в США, например, используется программа с алгоритмом, который анализирует все прецеденты (все находится в открытом доступе в электронном виде), включая решения, вынесенные конкретным судьей в прошлом (у каждого судьи свой подход в рассмотрении дел), и делает прогноз решения суда. Это так называемая предиктивная аналитика (predictive analytics).

У нас другая система права. Предсказывать в нашем случае сложно, т.к. руководствуешься, прежде всего, законом. Поэтому в России акцент при разработке технологический продуктов хорошо делать на другие аспекты, например совершенствование автоматизации - машинный анализ и обработка данных высокого уровня, чтобы помочь юристам принимать решения.