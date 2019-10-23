Эффектная коллекция Chanel High Jewelry этого года получила красноречивое название Le Paris Russe de Chanel.

Роман с великим князем Дмитрием Павловичем, дружба со Стравинским и Дягилевым, знакомство с белой эмиграцией - все это сформировало у самой Шанель красивую фантазию об ушедшей империи, в которой она никогда не была.

Именно эту фантазию воплотили современные ювелиры, используя основные мотивы Chanel, среди которых - пшеничный колос (Ble). Яркие вышивки рубах, резные узоры кокошников, головные уборы из бархата с жемчугом, платки, набивные рисунки, даже двуглавый орел - все это находит отражение в узорах колье, украшений для волос, серег и браслетов.