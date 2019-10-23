Часы "Elegante by F.P.Journe" задуманы специально для женщин.

У них очень долгий запас хода: от 8 лет при ежедневном использовании до 18 лет в режиме ожидания. Часы обладают детектором механического движения и после 30 минут в состоянии покоя переходят в режим ожидания, чтобы сэкономить энергию. Стрелки и другие механические части прекращают движение, но микропроцессор продолжает отсчет времени - при этом часы не тикают, пока, скажем, лежат на тумбочке возле кровати, и не тревожат сон. Но как только их надевают на руку, они автоматически перемещают стрелки на точное время и продолжают свой ход. Власть останавливать время и снова его запускать - мечта каждой женщины.

F.P.Journe.

Это единственный в мире электромеханические часы класса люкс. Все механические детали изготовлены в мастерских F.P.Journe в соответствии с критериями высокого часового искусства. Электронная часть произведена в Швейцарии по заказу F.P.Journe: микропроцессор создан специально для этих часов.

Необычный дизайн корпуса "плоская черепаха" подходит к любому стилю: casual, sport shic или evening dress. Модели выполнены из легкого титана, золота или платины, и украшены драгоценными камнями. Диаметр корпуса 40 мм.