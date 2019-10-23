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23.10.2019 07:15
Рубрика: Спорт

Экс-футболист будет соперником Волкова на турнире UFC в Москве

Текст: Максим Домчев
Россиянин Александр Волков на турнире UFC в Москве 9-го ноября встретится с американцем Грегом Харди, который заменил травмированного бразильца Джуниора Дос Сантоса.

Изначально Волков в главном поединке турнира должен был встретиться с Дос Сантосом, который был госпитализирован из-за инфекции. В итоге организаторы начали искать замену. В числе кандидатов значился американец Деррик Льюис, но в итоге выбор сделан в пользу Грега Харди, сообщает ESPN.

Фото: AFP/ Isaac Brekken / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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31-летний Харди в прошлом был игроком НФЛ, а после завершения карьеры перешел в ММА. На прошлой неделе он провел скандальный поединок в Бостоне, в котором между раундами пользовался ингалятором от астмы. В итоге его лишили победы, а бой был признан несостоявшимся. Это был седьмой поединок американца в ММА. На его счету пять побед и одно поражение. У 30-летнего россиянина 37 поединков, из которых он выиграл 30.

"Этот бой - идея Харди. Мне лично этот бой не нравится, - признался агент Харди Малкт Кава. - Но он думает, что может прилететь в Москву и выиграть нокаутом".

Из-за смены соперника поединок с участием Волкова не будет главным событием вечера. Его место займет бой между россиянином Забитом Магомедшариповым и американцем Келвином Каттаром.

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