Коллекция Muse английского ювелирного дома Garrard вдохновлена стилем королевы Александры.

Она была старшей сестрой российской императрицы Марии Федоровны и в 1863 году вышла замуж за сына английской королевы Виктории. Красота Александры кружила головы, а сама она привносила легкость и блеск оригинальности в чопорное общество.

Ее талант заключался в том, что, принимая существующие традиции, она привносила в них черты, присущие только ей. Это проявлялось и в любви к драгоценностям. Александра умела носить их необычным способом (мы бы назвали это многослойностью), положив начало новым тенденциям. Бриллиантовые звезды, мерцавшие на лифе ее платья, и змеи, обвивавшиеся вокруг запястья, теперь снова возвращаются в Garrard: основные мотивы коллекции Muse - змеи и звездный свет. "Она черпала вдохновение из прошлого и делала его актуальным для будущего, - говорит Сара Прентис, креативный директор Garrard. - Это лежит в основе того, что мы делаем в нашей марке".