Глава МВД присмотрел пистолет на выставке "Интерполитех-2019"

Системы видеонаблюдения, новую экипировку для силовиков, беспилотники, стрелковое и холодное оружие, а также умные электронные приборы представили российские и иностранные разработчики на открывшемся в Москве международном салоне "Интерполитех-2019".

Как сообщил на церемонии открытия глава МВД России Владимир Колокольцев, "Интерполитех" является уникальной площадкой, демонстрирующей возможности интеграции науки и практики".

Выставка проходит в 23-й раз, на этот раз заняв площади 25,5 тысячи кв. метров в трех экспозиционных залах 75-го павильона ВДНХ. Уже одно это говорит о ее солидности. В этом году с первого взгляда заметно гораздо большее, чем раньше, присутствие китайских фирм. А в целом в ней принимают участие 470 компаний из 15 зарубежных стран, а также более 20 тысяч специалистов из 46 стран, таких как Германия, Италия, Израиль и другие.

Что же касается самих экспонатов, то в основном это традиционные вещи по кластерам - экипировка, оружие, техника всех видов, электроника. Чего-то принципиально нового нет, хотя очертания прорывных новинок на выставке уже вырисовываются. Вероятно, уже в обозримом будущем руководство МВД всерьез присмотрится к "робокопу" и даже задумается взять в штат робота-полицейского, но пока глава МВД присмотрелся только к оружию.

Владимир Колокольцев задержался у нескольких стендов в основном со стрелковым вооружением. Министра заинтересовали пистолеты и винтовки. Пистолеты он оценил по весу, и понравившийся дал подержать своим помощникам, спросив, что они думают о его удобности. К винтовкам присмотрелся внешне. Одна из них - тульского КБ ОСВ-96 - заинтересовала. Это винтовка-антиснайпер, бьющая до 2 километров. Причем, сумасшедшая у нее не только дальнобойность, но и скорость пули. Патроны - естественно, тоже специальные, калибра 12,7 мм, - сверхзвуковые. То есть смерть настигает врага в тишине. Звук выстрела, если он точен, жертва не услышит. А прекрасный оптический прицел "Дедал" от московских производителей обеспечит эту точность. При этом тульские оружейники сделали винтовку разборной и автоматической. Все 13 килограммов веса винтовки не обязательно таскать одному. Ее можно разделить пополам.

Вообще сейчас среди силовиков и особенно спецслужб мира отмечается рост интереса к стрелковому оружию. Об этом накануне сообщили в пресс-службе "Рособоронэкспорта". С чем связан новый мировой тренд, догадаться несложно - с ростом числа мелких вооруженных конфликтов.

Но выставка "Интерполитех" предлагает гораздо больший набор новинок по разным направлениям. Например, много интересного для себя отметил и замглавы МЧС России Павел Барышев, несмотря на то, что выставка больше "заточена" под силовиков. Например, такие вещи, как мобильный передвижной бункер, защиты от всех видов поражения, включая радиационное. Его разработали специалисты ведомственного института ВНИИ ГО и ЧС. По сути, объект представляет собой воплощение самой передовой идеи гражданской обороны. Подземные дорогие бомбоубежища ушли в прошлое. Сейчас современные материалы позволяют создавать наземные, причем быстровозводимые строения, способные выдерживать ударную волну от любого взрыва, даже ядерного. А новейшие изоляционные пленки и технологические решения надежно защитят от отравляющих, химических веществ и даже радиации. Спрос на такие объекты огромен. В них нуждаются, например, нефтяники на севере и другие крупные фирмы, строящие потенциально опасные предприятия в новых неосвоенных зонах. Быстровозводимый бункер можно поставить за двое суток и за двое суток снять, если месторождение иссякло и надо искать другое. К сожалению, пока МЧС не удается отработать механизм оборота таких объектов для частников и на экспорт. Павел Барышев пообещал разобраться в кратчайшие сроки с этим вопросом.