Новая коллекция Graff, отсылающая к творчеству американского художника и скульптора-абстракциониста Сая Твомбли, так и называется - Inspired by Twombly.

Своеобразие манеры Твомбли заключалось в хаотичном нанесении на холст линий и царапин, спиралей и надписей. Он экспериментировал со стилями каллиграфии. Напоминающие каллиграфические мазки Сая Твомбли сверкающие спирали сережек и браслетов Graff создают игривое перетекание от одного камня к другому. На фото - два разных бриллиантовых браслета Inspired by Twombly, в которых камни установлены способом "невидимой закрепки", как будто между ними остается воздух. Это сделано для создания трехмерности и реалистичного объема, а также для визуального акцента на центральной части браслетов. В модели справа в волнообразных линиях сопоставляются бриллианты круглой и багетной огранки. В браслете слева, стиль которого более строгий, стилизованы свободные и плавные арт-штрихи.