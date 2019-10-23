"Эта модель превращает наручные часы в повседневную форму искусства", - сказал о Hublot Classic Fusion Orlinski Рикардо Гвадалупе, CEO Hublot.

Художник Ришар Орлински, устанавливающий свои зеркальные скульптуры под открытым небом с намерением сделать искусство доступным для всех, вместе с Hublot на этот раз обращается к новой для себя аудитории - к женщинам. Диаметр корпуса из титана или золота King Gold уменьшен до 40 мм. Черты монументальных работ Орлински здесь миниатюризованы со швейцарской точностью и создают на циферблате зеркальные эффекты, провоцируя игру света и тени. Безель с бриллиантовым паве создает впечатление ювелирной оправы драгоценного камня.