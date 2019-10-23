Исполняющий обязанности посла США на Украине выступил в конгрессе

Исполняющий обязанности посла США на Украине Билл Тейлор дал показания в конгрессе касательно скандала, вызванного телефонным разговором президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Он подтвердил, что Трамп в качестве условия встречи с Зеленским требовал провести расследование против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Как информирует Washington Post, Тейлор рассказал, что Трамп якобы хотел от Зеленского публичного заявления о проведении расследования. Тейлор отметил, что все в отношениях двух стран, включая помощь в сфере безопасности, зависело на тот момент от согласия украинской стороны. Дипломат охарактеризовал попытку такого давления на Киев как странную.

Напомним, представители Демократической партии в конгрессе начали процесс импичмента Дональда Трампа, обвинив его в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении семьи бывшего вице-президента Джо Байдена, главного конкурента Трампа на предстоящих в 2020 году президентских выборах.