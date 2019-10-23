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23.10.2019 17:50
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

"Китайский рецепт" по защите мира

22 октября в Пекине завершил свою работу IX Пекинский форум по вопросам обороны и безопасности "Сяншань", пишет в своем комментарии информационная программа мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

В течение двух дней его участники - высокопоставленные чиновники разных стран, эксперты известных научных центров - обменивались мнениями по таким вопросам, как отношения между державами и международный порядок, управление и контроль за рисками безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Председатель КНР Си Цзиньпин в своем обращении к участникам форума выдвинул китайский вариант решения вопросов безопасности, отвечающий общим чаяниям разных стран по стремлению к миру и развитию.

"Мир переживает колоссальные перемены, которые не встречались за прошедшее столетие. Сейчас отмечается тенденция распространения политики односторонних действий и протекционизма, человечество стоит перед такими важными вызовами, как "дефицит управления", "дефицит доверия", "дефицит мира" и "дефицит развития", признал глава китайского государства.

В качестве ответственной страны Китай всегда выступает решительным сторонником и защитником мира и стабильности во всем мире. В своем послании председатель КНР вновь подчеркнул, что Китай настаивает на развитии сотрудничества путем равноправного диалога, выдвигает новые инициативы по противостоянию угрозам безопасности и тем самым предлагает "китайский рецепт" поддержания мира и стабильности как в АТР, так и во всем мире.

Заместитель генсека ООН Атуль Харе отметил, что Китай всегда активно поддерживает миротворческую деятельность и усовершенствование глобальной безопасности, способствуя стабильности международного сообщества.

Диалог и сотрудничество представляют главную тенденцию в налаживании международных отношений. Глава китайского государства в своем послании подчеркнул необходимость непрерывно совершенствовать отношения партнеров по безопасности нового типа, что идет в ногу с тенденцией развития эпохи, способствует тому, чтобы страны мира урегулировали разногласия и противоречия путем диалога.

Американские представители на форуме заявили, что США не собираются прерывать контакты с Китаем, а наоборот, готовы углублять отношения с ним в некоторых сферах. Подобные заявления стоит одобрить, так как сотрудничество между крупными странами идет на пользу миру во всем мире.

Мир - вечное чаяние человечества. За прошедшие 70 лет Китай совершил прорыв в своем национальном развитии. Одна из важных причин этого - наличие мирных и стабильных условий в АТР. В будущем Китай будет, как и прежде, проводить мирную оборонительную политику, защищать мир и международный порядок в мире, чтобы вносить китайскую энергию в продвижение строительства сообщества единой судьбы человечества.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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