Количество аэропортов Китая со 144-часовым безвизовым транзитом увеличится

Одновременно шестисуточный безвизовый транзитный режим начнет действовать в городе Нинбо (провинция Чжэцзян, Восточный Китай), который включен в общую интеграционную программу ряда сопредельных регионов - провинций Цзянсу, Чжэцзян и Шанхая.

Помимо этого, во время транзита через аэропорт города Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай) иностранные туристы смогут находиться шесть суток и в 11 городах региона. Таким образом, количество китайских аэропортов со 144-часовым безвизовым транзитом увеличится до 27.

В последние годы по мере дальнейшего расширения открытости в Китае разработан и принят комплекс мер по упрощению визового режима для иностранцев. С января 2013 года по сентябрь 2019 года возможностями безвизового транзитного режима воспользовалось более 450 тысяч иностранных граждан. В 2018 году число иностранцев, прибывших в Китай и воспользовавшихся возможностями безвизового режима, составило 100 тысяч человек, увеличившись на 24 процента по сравнению с предыдущим годом.