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23.10.2019 17:03
Рубрика: Культура

Конкурс "Класс!" во второй раз назовет лучших писателей-школьников

Текст: Мария Войнелович

Совсем скоро стартует второй сезон Всероссийского литературного конкурса для подростков "Класс!" - работы учеников 8-11 классов начнут принимать с 5 ноября и продолжат до 29. В прошлом году конкурс проводился в пяти регионах России и собрал более полутора тысяч работ, шесть из которых стали призовыми. На этот раз географию планируют расширить до 20 регионов.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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"Класс!" - молодой проект, дебютировавший в прошлом году. Основной его целью является выявление и поддержка талантливых школьников. Председатель Организационного комитета Владимир Григорьев отметил, что "Класс!" становится очень важным мотивационным элементом для юного поколения.

В основе конкурса лежит взаимодействие профессиональных писателей с начинающими авторами, которые вместе создают содружество литераторов, заинтересованных в развитии русской культуры и языка. Это подтверждает заместитель директора Департамента государственной политики в сфере оценки качества общего образования Минпросвещения России Дмитрий Метелкин:

- Для нас важно, что первый опыт работы с текстами участники получают не в рамках учебного процесса, а в рамках, действительно, живого творчества, жизненных событий, которые сопровождают подростков. И у них есть возможность обсудить эти первые опыты с профессионалами. Это создает, как нам кажется, необходимую мотивацию для того, чтобы дети интересовались словом, пробовали себя в этом и выбирали свой жизненный путь.

Участникам конкурса предстоит пройти два отборочных тура: региональный и всероссийский. В своих рассказах конкурсанты должны продемонстрировать мастерство владения словом, силу и живость воображения.

По словам председателя жюри Майи Кучерской, "у этого конкурса есть весьма благородные цели по отношению к культуре, литературе и к самим себе". Подмечен ей и тот факт, что "не бывает крупных авторов без литературной среды", а конкурсанты - это таланты, которые не растут на каменной почве, им нужен плодоносный слой.

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Жюри, кстати, осталось неизменным, в него вошли известные писатели и педагоги: Дмитрий Быков, Ольга Славникова, Марина Степнова, Олег Швец и Эдуард Веркин. Каждый из них предложил пять тем для рассказов. По результатам жеребьевки были определены следующие: "Ключ потерялся" (Майя Кучерская), "Вот мне и тридцать" (Дмитрий Быков), "Третий сон седьмого айфона" (Марина Степнова), "Мамин муж, папина жена" (Ольга Славникова), "День, когда все изменилось" (Олег Швец), "Прыжки в высоту" (Эдуард Веркин).

В прошлом году наиболее популярной оказалась тема Марины Степновой "Мне кофе без молока, пожалуйста", а истории касались отношений.

По итогам конкурса 11 мая в Москве соберутся 60 финалистов, которых ждут мастер-классы с членами жюри и российскими писателями. Имена шести победителей будут объявлены в июне, а церемония награждения пройдет на Красной площади.

Финалисты конкурса получат возможность принять участие в образовательной программе "Литературное творчество" Образовательного центра "Сириус", победители - сертификаты на прохождении обучения в Литературных мастерских Creative Writing School. Обладатель Гран-при конкурса примет участие в Форуме молодых писателей 2020 года, а наиболее талантливые участники конкурса могут быть зачислены в Литературный институт им. А. М. Горького вне конкурса.

Культура Литература Общество Образование Правительство Минпросвещения
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